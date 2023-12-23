В Дубае прошел показ фильма "Повелитель ветра" о кругосветном путешествии Конюхова

Мероприятие посетили более 100 человек

ДУБАЙ, 23 декабря. /ТАСС/. Показ биографической драмы "Повелитель ветра" о полете российского путешественника Федора Конюхова вокруг света на воздушном шаре состоялся в Дубае.

Мероприятие, организованное на площадке Театра цифрового искусства в гостиничном комплексе Madinat Jumeirah, посетили более 100 человек. Вечер открыл генеральный консул России в Дубае и Северных Эмиратах Олег Фомин. В приветственной речи он отметил, что кругосветный полет объединил лучших специалистов из высокотехнологичных стран, став примером успешной глобальной кооперации. После показа картины состоялся творческий вечер Конюхова.

В беседе с корреспондентом ТАСС российский путешественник рассказал, что одна из судоремонтных верфей Дубая готовит к эксплуатации катамаран NOVA, на котором он планирует совершить одиночный переход через Тихий океан. Маломерное двухкорпусное судно, работающее на солнечной энергии, оснастят измерительными приборами для записи показаний работы солнечных модулей и бортовых аккумуляторов. В создании корпуса катамарана применены тканные и мультиаксиальные структуры на основе углеродного волокна производства компании "Юматекс" - композитного дивизиона Росатома.

Конюхов также отметил, что в Дубае базируется весельная лодка "Акрос", на которой он совершил переход через южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили. Лодка была специально спроектирована для экспедиции британским дизайнером Филиппом Моррисоном. На борту девятиметрового судна находятся водонепроницаемые отсеки для запаса продуктов и трех независимых систем выработки энергии: солнечных модулей, ветрогенераторов и химической энергоустановки, производящей электричество из метанола. Также лодка оснащена двумя типами спутниковых телефонов, спутниковым трекером и несколькими дублирующими системами связи и навигации.

Кроме того, путешественник рассказал о планах пересечь на верблюде пустынную территорию Объединенных Арабских Эмиратов. По словам Конюхова, экспедиция начнется в середине января 2024 года и займет около двух недель. Конюхов планирует стартовать из города Эль-Айн, расположенном на юге эмирата Абу-Даби, и завершить экспедицию на севере страны - в эмирате Рас-эль-Хайма. Маршрут путешественника будет пролегать через все семь эмиратов. Как отметил Конюхов, экспедиция станет подготовительным этапом для перехода через Аравийскую пустыню, который запланирован на 2024 год.

О картине

В основу сценария легла история кругосветного полета, который Конюхов совершил в 2016 году, поставив мировой рекорд. Путешественник стартовал в Австралии и пролетел вокруг Земли всего за 11 дней 4 часа 20 минут. Главную роль в фильме исполнил Федор Бондарчук, который также является генеральным продюсером "Повелителя ветра".

Режиссером проекта выступил Игорь Волошин. Съемки в основном проходили в Дагестане, поскольку из-за локдауна и закрытых границ съемочная группа не смогла попасть на место реального старта Конюхова. Большая часть картины посвящена самому полету путешественника на воздушном шаре в экстремальных условиях - Конюхов попадает в ураган, оставаясь без связи, без сна и почти без воздуха.

Для сцен путешествия на воздушном шаре создали специальную 3D-модель аэростата - по параметрам того летательного аппарата, на котором путешествовал сам Конюхов. При этом лишь около 30% снятых в фильме сцен сделаны с использованием компьютерной графики.