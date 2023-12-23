Мацуев выступил на фестивале "Площадь искусств" памяти Темирканова

В программу пианиста вошла также Соната си минор Рихарда Штрауса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Народный артист России, пианист Денис Мацуев дал сольный концерт в Большом зале Филармонии на фестивале "Площадь искусств", посвященном памяти его старшего творческого друга Юрия Темирканова.

"Многие мои выступления в Филармонии были связаны с Юрием Хатуевичем Темиркановым. Это был одновременно и праздник, и мастер-класс в удивительной атмосфере, которую он создавал. Я помню каждую нашу встречу, каждый наш концерт и каждую нашу репетицию. Мне его очень не хватает, как, думаю, и его любимому оркестру - заслуженному коллективу России", - сказал в преддверии концерта на пресс-конференции Мацуев.

Для фестивальной программы пианист выбрал разные сочинения: от романтической музыки Петра Чайковского - цикла "Времена года" - до Пятой сонаты Александра Скрябина, воплотившего в музыке дух Серебряного века. В список вошла также Соната си минор Рихарда Штрауса.

Нынешний петербургский тур Мацуева отмечен участием в двух музыкальных событиях. В воскресенье он выступит в ХVIII Международном фестивале "Лики современного пианизма", который открылся накануне в Мариинском театре. На Новой сцене в сопровождении Симфонического оркестра театра под управлением Валерия Гергиева он исполнит Первый фортепианный концерт Людвига ван Бетховена.