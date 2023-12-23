В Пскове фестиваль в поддержку культуры РФ собрал более 1 тыс. зрителей

В конце мероприятия выступила музыкальная группа из Никарагуа "Либер Арте"

ПСКОВ, 23 декабря. /ТАСС/. Трехдневный международный фестиваль солидарности с Россией деятелей культуры "Единством сильны", который в субботу вечером завершился в Пскове выступлением музыкальной группы из Никарагуа "Либер Арте", собрал более 1 тыс. зрителей. Музыканты из этой страны представили на испанском языке песню "Когда народ един - он не победим", сообщили ТАСС в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

"Сегодня завершился международный фестиваль солидарности с Россией деятелей культуры "Единством сильны". Всего фестиваль посетили более 1 000 зрителей. Завершающим аккордом стало выступление группы из Никарагуа "Либер Арте". На испанском языке прозвучала песня всех антифашистов мира, людей доброй воли "Когда народ един - он не победим". Зал слушал песню стоя", - сказала собеседница агентства.

Она также добавила, что основным мотивом выступления группы из Никарагуа стало слово "свобода", отстаивание своей позиции, своего суверенитета. "Группа исполнила песни о любви к своей родине, к России, песню про [кубинского государственного и политического деятеля] Фиделя Кастро, про борьбу с империализмом и независимость. Песни звучали в стиле зажигательных латиноамериканских мотивов. Также со сцены зачитали письмо-обращение, которое ребята из группы "Либер Арте" написали россиянам в знак поддержки", - отметила собеседница агентства.

Кроме того, на сцену в Пскове поднялся музыкант и общественный деятель, один из ведущих волынщиков Шотландии Джими Макрей, который исполнил на волынке русскую народную песню "Коробочка". "А в конце совместно музыканты из Никарагуа и волынщик из Шотландии исполнили "Катюшу". Сначала на русском, потом на испанском языке. Зрители были в восторге, громкие аплодисменты и крики "Браво!" - сказала собеседница агентства.

Мероприятия фестиваля проходили в Псковской области с 21 по 23 декабря. Площадками для выступления музыкантов стали Великие Луки, Пушкинские Горы и Псков. Проект фестиваля "Единством сильны" является победителем спецконкурса Президентского фонда культурных инициатив.