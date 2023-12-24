Театр "Сфера" покажет премьеру спектакля "Прозрачное солнце осени"

В постановке заняты Дмитрий Ячевский, Людмила Корюшкина, Анатолий Смиранин, Василий Куприянов, Евгения Казарина, Олег Алексеенко, Вячеслав Кузнецов, Павел Гребенников и другие

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Московский драматический театр "Сфера" (структурное подразделение "Театра Эрмитаж") представляет премьеру спектакля своего художественного руководителя народного артиста России Александра Коршунова "Прозрачное солнце осени" по рассказам трех советских писателей Юрия Трифонова, Юрия Казакова и Юрия Домбровского. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Идея соединить рассказы советских писателей родилась у режиссера постановки Александра Коршунова, когда он еще учился в Школе-студии МХАТ, после встречи с Булатом Окуджавой. На встрече со студентами кто-то из зала задал Булату Шалвовичу вопрос: "Кого из современных писателей вы больше всего любите?" И он ответил: "Трех Юриев. Юрия Трифонова, Юрия Казакова, Юрия Домбровского", - рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что спустя много лет Александр Коршунов воплощает свою мечту и ставит на основной сцене "Сферы" спектакль по произведениям "трех Юриев". В новую постановку вошли рассказы "Неоконченный холст", "Голубиная гибель" и "Прозрачное солнце осени" Юрия Трифонова, "На полустанке" и "Свечечка" Юрия Казакова, "Арест" и "Прошлогодний снег" Юрия Домбровского.

"Это прекрасные авторы, я их очень люблю. При том что каждый из них абсолютно уникален, все они продолжатели самых сущностных традиций русской литературы - подлинной глубины, человечности, живого психологизма, душевности, атмосферности и простоты. Для меня это чеховская традиция. Хочется, чтобы получился живой разговор о линии жизни, ее смысле, о любви", - поделился с журналистами перед премьерой Коршунов.

В спектакле заняты ведущие актеры театра: Дмитрий Ячевский, Людмила Корюшкина, Анатолий Смиранин, Василий Куприянов, Евгения Казарина, Олег Алексеенко, Вячеслав Кузнецов, Павел Гребенников и другие. Художник-постановщик спектакля - Ольга Коршунова.