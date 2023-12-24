24 декабря, 19:41
Международная выставка-форум "Россия"

Кинокомпаниям в Тамбовской области начнут компенсировать часть средств на съемку фильмов

Региону это даст приток средств в экономику

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Тамбовской области создали кинокомиссию, которая позволит оказывать поддержку и сопровождение при проведении съемок фильмов в регионе, также кинокомпаниям начнут компенсировать затраченные на съемки средства. Об этом сообщил глава Тамбовской области Максим Егоров в ходе дня региона на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

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"Помимо потрясающей природы, памятников искусства, мы предлагаем систему рибейтов. Это когда кинокомпаниям из бюджета возвращается часть расходов, затраченных во время съемок кино", - сказал Егоров, добавив, что сейчас в области снимается сериал "Купцы и дети", а ранее снимали сериал "Экстрим".

Региону это даст приток средств в экономику, дополнительные налоговые поступления, а кинокомпаниям позволит решить проблемы с локацией и компенсацией.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума. 

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