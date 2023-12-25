В Большом театре состоится юбилейный концерт ансамбля "Березка"

Коллектив выступит в сопровождении Оркестра русских народных инструментов под руководством народного артиста России Леонида Смирнова

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Юбилейный концерт Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" имени Надежды Надеждиной, посвященный 75-летию коллектива, пройдет в понедельник на Исторической сцене Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России.

"Это выступление станет первым для ансамбля на Исторической сцене Большого театра России", - сообщили в пресс-службе ансамбля. Там уточнили, что "Березка" отмечает три юбилейные даты: 75 лет с момента создания ансамбля, 115 лет со дня рождения выдающегося хореографа и основательницы ансамбля народной артистки СССР Надежды Надеждиной (1908-1979), чье имя коллектив носит с 2000 года, 85 лет со дня рождения народной артистки СССР Миры Кольцовой (1938- 2022) - солистки, преемницы Надеждиной и на протяжении долгих лет художественного руководителя и главного балетмейстера коллектива.

На Исторической сцене ГАБТ коллектив "Березки" представит концертную программу из постановок Надеждиной и Кольцовой: девичий хоровод "Березка" на тему русской народной песни "Во поле березонька стояла", хореографические номера "Узоры", "Сударушка", "Топотуха", "Сибирская сюита", "Реченька", "Комарик", "Калинка" и другие. "Березка" выступит в сопровождении Оркестра русских народных инструментов под руководством народного артиста России Леонида Смирнова. За дирижерский пульт встанет заслуженный артист РФ Алексей Бычин.

"Березка" основана в 1948 году Надеждой Надеждиной - советским хореографом и балетмейстером. За 75 лет ансамбль побывал почти на всех континентах в 90 странах и стал обладателем золотой медали "За вклад в укрепление дружбы между народами" (1959), присужденной Всемирным советом мира. В 2023 году ансамбль получил благодарность президента РФ "За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".