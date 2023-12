В Москве прошел концерт Московского джазового оркестра Игоря Бутмана

Программа состояла из двух отделений и включала в себя исполнение новогодних композиций

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Московский джазовый оркестр под управлением народного артиста России, саксофониста и джазмена Игоря Бутмана дал концерт в рамках II Московского зимнего музыкального фестиваля "Зарядье", который проходит с 7 по 31 декабря. Вместе с оркестром джазовые хиты для зрителей исполнила австралийская певица Fantine.

Новогодний концерт состоял из двух отделений и продлился более двух часов. Началась программа с исполнения авторской композиции маэстро French Connection, которая вошла в альбом Гровера Вашингтона Then & Now 1988 года. Затем на сцену пригласили джазовую певицу Fantine, свободно владеющую русским, испанским, английским и французским языками. Артистка выросла в Австралии, а в 2020 году стала участницей девятого сезона проекта "Голос" на Первом канале. Вместе с оректром она исполнила джазовые композиции On the Sunny Side of the Street, Let It Snow и Como un bolero. Продолжился концерт композицией Don’t Let Me Be Misunderstood, сочиненной Бенни Бенджамином, Глорией Кэлдвелл и Солом Маркусом в 1964 году для пианистки и певицы Нины Симон. Солировал джазовый саксофонист Антон Чекуров.

Также прозвучала праздничная композиция Jingle Bells, для которой соло на гитаре исполнил победитель Международного конкурса гитаристов Института джаза им. Херби Хэнкока Евгений Побожий. Завершилось первое отделение композицией You Are Everything, солировал джазовый пианист Антон Баронин.

Второе отделение началось с "Ностальгии" Игоря Бутмана. В программе также звучали авторская сюита Mr. Magic, песня композитора Евгения Крылатова "Три белых коня" в джазовой обработке и другие отечественные новогодние произведения.

Как отметил после завершения концерта в беседе с корреспондентом ТАСС Бутман, программа была составлена из любимых праздничных композиций джазового оркестра. "Мы приближаемся к праздникам, фестиваль новогодний, поэтому мы включили песни, которые этому времени года как раз хорошо подходят и были написаны специально для новогодних фильмов, историй, приключений. Как американские песни Let is snow, так и наши песни "Про елочку" и "Три белых коня". Мы также вкропили в Mister Magic [группы Браво] "Черного кота". У нас есть программа просто русской музыки в джазовой обработке, у нас есть программы Чайковского, Мусоргского, Рахманинова, Бородина, Римского-Корсакова. Но сегодня концерт праздничный, и мы сыграли лучшее, что у нас было, чтобы показать всех наших замечательных солистов, музыкантов, чтобы каждый имел свою долю аплодисментов, свою долю успеха", - добавил он.

О Московском джазовом оркестре

В состав квинтета также входят пианист и вокалист Олег Аккуратов, барабанщик Эдуард Зизак, контрабасист Николай Затолочный и другие артисты.

Более 20 лет Московский джазовый оркестр представляет Россию на престижных музыкальных фестивалях Европы, Азии и Америки. В октябре 2017 года оркестр стал хедлайнером Всемирного фестиваля молодежи и студентов. В 2018 году биг-бэнд стал первым в мире оркестром, который выступил на одном из главных джазовых событий - All-Star Global Concert Международного дня джаза. Оркестр выступал на разных концертных площадках планеты с такими исполнителями джаза, как Ди Ди Бриджуотер, Нэтэли Коул, New York Voices, Кевин Махогани, Джордж Бенсон, Джино Ванелли, Уинтон Марсалис, Ларри Корриэлл, Билли Кобэм, Билл Эванс, Рэнди Бреккер, Джо Ловано, Гэри Бертон, Тутс Тилеманс, Кёрт Эллинг, Патти Остин и многими другими. Биг-бэнд также выступает с лауреатом премии "Грэмми", альтистом Юрием Башметом и его камерным ансамблем "Солисты Москвы".

На сегодняшний день в дискографии Московского джазового оркестра семь альбомов, четыре из которых выпущены на лейбле Butman Music.