Фильм "Феррари" возглавил кинопрокат в России и СНГ

По данным портала Kinobusiness, картина собрала 75,4 млн рублей за минувшие выходные

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Американская биографическая драма "Феррари" Майкла Манна стала лидером кинопроката в России и СНГ, собрав 75,4 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 21 по 24 декабря.

Фильм, вышедший в прокат в России 21 декабря, рассказывает о легендарном гонщике и основателе культурного бренда Энцо Феррари, который принял участие в судьбоносной гонке на выносливость, изменившей его жизнь. Роль Феррари сыграл Адам Драйвер. Также в фильме снялись Шейлин Вудли, Пенелопа Крус, Сара Гадон, Джек О’Коннелл, Патрик Демпси, Масси Фурлан, Валентина Белле и другие.

На второй строчке рейтинга СНГ оказался американский фильм Джеймса Вана "Аквамен и потерянное царство", собравший 62 млн рублей. Главному герою картины предстоит заключить неожиданный союз ради спасения Атлантиды. Главную роль сыграл Джейсон Момоа. Также в фильме снялись Бен Аффлек, Патрик Уилсон, Яхья Абдул-Матин II, Эмбер Херд, Николь Кидман и другие. Отмечается, что данные представлены без учета России и Белоруссии.

На третьем месте - российская комедия "Манюня: новогодние приключения" режиссера Армана Марутяна, собравшая 53,1 млн рублей. Юной героине фильма и ее подругам предстоит спасти Новый год. Синоптики обещают аномально теплую зиму, а это значит, что приход Деда Мороза под угрозой. Роли в фильме сыграли Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Карина Мнацаканян, Грант Тохатян, Джульетта Степанян, Мариам Мано, Арсен Григорян, Арман Навасардян и другие.