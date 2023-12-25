"Слово пацана" стал лучшим российским сериалом по версии "Кино Mail.ru"

Лучшим российским фильмом был признан "Чебурашка", сообщили в пресс-службе проекта

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Драма режиссера Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте" стала лучшим новым российским сериалом по версии проекта "Кино Mail.ru". Лучшим российским фильмом был признан "Чебурашка", а лучшим актером Иван Янковский, сообщили в пресс-службе проекта.

"Лучшим новым российским сериалом 2023, согласно зрительским рейтингам, является нашумевшая драма Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте", - сказано в распространенном сообщении.

Следом за "Словом пацана" в рейтинге лучших российских сериалов года расположились триллер "Фишер" и биографический сериал "Шаляпин". Зарубежным сериалом года стала постапокалиптическая драма "Укрытие", далее идут "Захваченный рейс", "Терапия", "Одни из нас" и "Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон".

Лучшим российским фильмом года, по оценкам пользователей, стала кинолента "Чебурашка" режиссера Дмитрия Дьяченко, которая заработала рекордные 7 млрд рублей и стала самым успешным проектом за всю историю отечественного кино. Также в топ-5 лучших российских фильмов года вошли триллер "Кентавр", военная драма "Праведник", снятый в космосе фильм "Вызов" и авторская драма "Снегирь". "Лучшим зарубежным фильмом года стала третья глава приключений "Стражей Галактики" от Marvel. Второе место занял неубиваемый "Джон Уик - 4", третье - триумфально вернувшийся в большое кино Джонни Депп в образе короля Людовика XV в "Жанне Дюбарри", - отмечается в сообщении.

Согласно представленным данным, актрисой года стала Юлия Пересильд, исполнившая главную роль в фильме "Вызов", а также сыгравшую императрицу Елизавету Петровну в проекте "Императрицы" и мать Трубадура в новых "Бременских музыкантах". Статус актера года получил 33-летний Иван Янковский, исполнивший ключевые роли в "Слове пацана", "Фишере" и "Плейлисте волонтера".

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