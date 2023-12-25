Свыше 100 культурных учреждений в РФ примут участие в проекте "Культура под шубой"

Пользователи "ВКонтакте" и Дзена получат бесплатный доступ к эксклюзивным трансляциям и новогоднему контенту от участников проекта, рассказали в пресс-службе VK

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Более 100 учреждений культуры по всей стране примут участие в проекте VK и платформы "Дзен" "Культура под шубой", в рамках которого с 25 по 29 декабря деятели культуры и учреждения будут вести прямые трансляции. Об этом говорится в сообщении VK.

"С 25 по 29 декабря пользователи "ВКонтакте" и Дзена получат бесплатный доступ к эксклюзивным трансляциям и новогоднему контенту от учреждений и деятелей культуры. В специальном проекте "Культура под шубой" участвуют более 100 учреждений культуры", - сказано в сообщении.

В числе учреждений - участников программы будут музей-заповедник Петергоф, Мультимедиа арт музей, Приморская сцена Мариинского театра, музей Фаберже, московский академический Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко, государственная Третьяковская галерея и Новосибирский государственный академический театр оперы и балета.

Первой, кто принял участие в проекте, стала российская актриса театра и кино Юлия Пересильд. Она в ночь с 24 на 25 декабря провела новогоднюю трансляцию в сообществе "ВКонтакте", где подвела итоги года и рассказала о творческих планах на будущий год.

Согласно планам, 25 декабря в сообществе "ВКонтакте" московской филармонии пройдет трансляция концерта ансамбля Questa Musica, 26 декабря состоится трансляция спектакля "Комната Шекспира" в сообществе "ВКонтакте" Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета, а 28 и 29 декабря в паблике "ВКонтакте" видеоплатформы об искусстве и культуре Leoclassics.tv пройдут трансляции специальных новогодних мероприятий.

"На протяжении проекта в сообществе "ВКонтакте" портала "Культура.рф" зрители увидят целый марафон "Щелкунчика" в исполнении артистов федеральных и региональных театров", - говорится в сообщении.

В свою очередь на платформе "Дзен" историк искусств Алина Сопова опубликует видео на тему "Рецепты к столу от Сальвадора Дали" на канале "Купчиха за чаем. Искусство", а автор документальных фильмов Олег Заянов расскажет о влиянии европейской культуры на Америку. "На канале "arts_tobe - просто об искусстве" выйдет материал о новогодних открытках Энди Уорхола для Tiffany&Co", - заключили в VK.