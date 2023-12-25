"Вызов", "Снегирь" и "Плейлист волонтера" вошли в шорт-лист премии "Золотой орел"

Среди проектов онлайн-платформ за награду будут бороться сериалы "Библиотекарь", "Плейлист волонтера" и "Фишер"

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Фильмы "1993", "Вызов", "По щучьему веленью", "Праведник" и "Снегирь" претендуют на премию "Золотой орел" в номинации "Лучший игровой фильм". Среди проектов онлайн-платформ за награду будут бороться сериалы "Библиотекарь", "Плейлист волонтера" и "Фишер", говорится на сайте Национальной Академии кинематографических искусств и наук России.

"Национальная Академия кинематографических искусств и наук России подводит итоги первого тура голосования и представляет номинантов Премии "Золотой орел" за 2023 год. На соискание премии за 2023 год рассматривались отечественные кинофильмы, вышедшие в кинопрокат в России c 01 декабря 2022 года по 15 ноября 2023 года, телефильмы и сериалы, первый показ которых был завершен в период с 01 декабря 2022 года по 15 ноября 2023 года (включая фильмы и сериалы онлайн-платформ)", - говорится в сообщении.

В шорт-лист "Золотого орла" в номинации "Лучший игровой фильм" вошли пять картин: "Вызов" режиссера Клима Шипенко, "1993" Александра Велединского, "По щучьему велению" Александра Войтинского, "Праведник" Сергея Урсуляка и "Снегирь" Бориса Хлебникова. В категории "Лучший телевизионный сериал" представлены три проекта: "Бизон: дело манекенщицы", "Шаляпин" и "Шпион". На победу в номинации "Лучший проект онлайн-платформ" будут бороться сериалы "Библиотекарь", "Плейлист волонтера" и "Фишер".

ХХII Торжественная Церемония вручения премии "Золотой орел" состоится 26 января 2024 года в 1-м павильоне киноконцерна "Мосфильм". В этом году она посвящена 100-летию киностудии. Премия "Золотой орел" учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук России в 2002 году. Отбор по номинациям осуществляет экспертный совет. Премия присуждается по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии.