Ведущими "Новогодней ночи" на Первом канале станут Гузеева, Пельш и Чурикова

Новый год и Рождество

В праздничном шоу прозвучит более 70 хитов 2010-2020 годов

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Ведущими программы "Новогодняя ночь" на Первом канале станут заслуженная артистка РФ Лариса Гузеева, актер Максим Аверин, телеведущие Валдис Пельш, Яна Чурикова, Юлия Барановская, Екатерина Березовская, Вадим Галыгин, Светлана Зейналова, Тимур Соловьев и Дмитрий Хрусталев. Об этом сообщили в пресс-службе вещателя.

"Лариса Гузеева, Яна Чурикова, Максим Аверин, Екатерина Березовская, Валдис Пельш, Вадим Галыгин, Светлана Зейналова, Тимур Соловьев, Юлия Барановская, Дмитрий Хрусталев станут ведущими главной "Новогодней ночи" на Первом канале", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе сообщали, что в новогоднюю ночь Первый канал покажет шоу, в котором прозвучит более 70 хитов 2010-2020 годов.