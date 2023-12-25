В центре Петербурга завершили реставрацию ансамбля зданий улицы Зодчего Росси

В 2024 году в городе намерены начать реставрацию лицевых и дворовых фасадов дома архитектора Басина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Реставраторы в Санкт-Петербурге завершили работы на фасадах зданий на улице Зодчего Росси, которые составляют один из наиболее известных архитектурных ансамблей города. Как сообщила пресс-служба комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга, со зданий уже сняты строительные леса.

"Подарок к Новому году петербуржцам - завершилась реставрация фасадов зданий Дирекции императорских театров и Министерства народного просвещения со стороны площади Островского. Работы велись в 2023 году по программе КГИОП. В 2021 году была завершена реставрация лицевых фасадов по улице Зодчего Росси бывшего здания Министерства народного просвещения и симметричного фасада здания Дирекции императорских театров - сейчас Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой. Реставрация ансамбля улицы Зодчего Росси, которая поэтапно выполняется с 2020 года, полностью завершена", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ансамбль улицы Зодчего Росси признан памятником федерального значения. Архитектурный облик зданий, построенных по проекту Карла Росси в 1830-е годы, сохранился до наших дней в первоначальном виде. По замыслу архитектора, ширина улицы равна высоте ее зданий и составляет 22 м, при этом длина улицы - 220 м, что ровно в 10 раз превышает ее высоту и ширину.

В КГИОП сообщили, что в 2024 году планируется начать реставрацию лицевых и дворовых фасадов памятника регионального значения "Собственный дом архитектора Н. П. Басина", выходящего на площадь Островского и переулок Крылова.