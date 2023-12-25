Критики назвали сериал "Слово пацана" лучшим в 2023 году

Второе и третье место заняли "Лада Голд" и "Балет"

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Сериалы "Слово пацана. Кровь на асфальте", "Лада Голд" и "Балет" вошли в топ-3 лучших российских проектов 2023 года по версии российских кинокритиков, свидетельствуют данные профильного портала "Кино-театр.ру".

В список экспертов вошли 24 представителя индустрии, сотрудничающих с изданиями "Российская газета", "7Дней", "Правила жизни", "Серебряный дождь", "Газета.Ru", "Афиша", "Независимая газета", "Вокруг ТВ", "Ведомости", "Аргументы и факты", "КП-Сериалы", The City, "ПрофиСинема", "КиноРепортер", Time Out, а также авторы топовых Telegram-каналов о кино, эксперты кинопремий и кураторы фестивалей.

Лучшие сериалы выбирали из 241 проекта (учитывались только сериалы, где более четырех эпизодов), которые вышли в 2023 году. Из этого количества премьеры 104 проектов состоялись на телевидении и 137 на платформах. При этом 24 эксперта упомянули в текстах 38 проектов, из них в топах оказалось 20.

"На первом месте по итогам выбора критиков оказался проект "Слово пацана. Кровь на асфальте" Жоры Крыжовникова, также в лидерах "Лада Голд" Никиты Власова и "Балет" Евгения Сангаджиева", - говорится в сообщении.

Согласно данным "Кино-театр.ру", абсолютного лидера рейтинга - сериал "Слово пацана. Кровь пацана" - в топы включили 14 экспертов, проект Крыжовникова занял восемь первых мест, четыре вторых и два третьих. "При этом с большим преимуществом побеждали "Перевал Дятлова" в 2020-м и "Вампиры средней полосы" в 2021-м. Но тем не менее, это выдающийся успех, профессионалы в целом разделяют восторги зрителей", - прокомментировали авторы рейтинга.

В рейтинг лучших сериалов года также попали "Лада Голд", "Балет", "Плейлист волонтера", "Фишер", "Мир! Дружба! Жвачка!-3", "Бэби-тур", "Кибердеревня", "Райцентр", "Актрисы" и "Король и Шут".