Ассоциация анимационного кино сообщила, что вопрос кадрового голода уже не стоит так остро

По словам исполнительного директора организации Ирины Мастусовой, сейчас в России наблюдается взрывной рост анимации

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Проблема нехватки кадров в сфере производства анимационных фильмов в России постепенно решается благодаря профильному образованию. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации анимационного кино России Ирина Мастусова на пресс-конференции в ТАСС.

"Проблема кадров изначально стояла очень остро, настолько остро, что первые кадры готовились студиями самостоятельно. <...> За последние несколько лет мы наблюдаем позитивную тенденцию. Система образования у нас в стране в анимационном направлении выстраивается", - сказала она.

По словам Мастусовой, сейчас в России наблюдается взрывной рост анимации. "При системной и регулярной поддержке правительства мы вышли на достаточно индустриальный объем производства анимации. За последние пять лет у нас в три раза увеличился объем производства мультфильмов, с 60 часов анимации в год до 150. Это примерно", - добавила она.

"Наши мультфильмы, созданные буквально пятью тысячами специалистов, смотрят все 20 млн российских детей, не говоря уже о тех детях и взрослых, которые смотрят наши мультфильмы за рубежом", - подчеркнула Мастусова.