В Петербурге состоится музыкальный фестиваль Stereoleto

Он пройдет 15-16 июня 2024 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Международный музыкальный фестиваль Stereoleto в 2024 году пройдет в Санкт-Петербурге 15-16 июня в пространстве "Севкабель порт", сообщили организаторы. Участниками станут около 40 артистов и коллективов.

"23-й международный музыкальный фестиваль Stereoleto пройдет 15-16 июня 2024 года в пространстве Севкабель порт (Санкт-Петербург) и объявляет первых артистов: Хаски, Дора, "Моя Мишель", Сироткин, "Обе Две" и многие другие", - говорится в сообщении организаторов.

Также в числе участников - хор Attaque De Panique из 60 человек, минский электропоп-дуэт Nemiga, инди-поп-коллектив из Йошкар-Олы "Манго Буст" и другие. На фестивале будут работать три сцены, пространство Stereofood, а также Stereomarket с продукцией местных дизайнеров.

Stereoleto проводится ежегодно с 2002 года. В разные годы на его сцене выступали Franz Ferdinand, Massive Attack, Nick Cave and the Bad Seeds, Buena Vista Social Club, Жанна Агузарова, группы The Hatters, "Альянс" и другие.