Испанское искусство, легенды Кремля и Рерих: какие выставки посмотреть на каникулах

Знакомимся с неофициальным советским искусством, выясняем, почему Николай Рерих уехал в Индию, и разгадываем тайны анонимных картин. Мысленно переносимся в Мадрид, а после можно запланировать и настоящую поездку — в Звенигород или Серпухов, где недавно открылись выставки, которые могут посоревноваться со столичными. Рассказываем подробнее об этих и других экспозициях.

"Испанская коллекция"

Где: ГМИИ им. Пушкина (ул. Волхонка)



Когда: с 8 ноября по 4 февраля

Выставка "Испанская коллекция. Из собраний российских музеев" © Валерий Шарифулин/ ТАСС

В Пушкинском музее проходят сразу две выставки, посвященные искусству Испании. В главном корпусе можно познакомиться с "Испанской коллекцией" — сдержанной и серьезной экспозицией, где представлены полотна Эль Греко, Гойи, Веласкеса и других европейских мастеров. Все произведения поступили из собраний российских музеев: есть картины на библейские сюжеты, портреты аристократов, несколько натюрмортов и пейзажей. Своеобразным продолжением проекта стала выставка "Образы Испании", которая проходит в соседнем здании (в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков). Ее кураторы исследуют, как русские художники XIX–XXI веков переосмысливают испанский миф в своих работах.

"В свете рампы"

Где: галерея Мамонтовых (Лаврушинский пер., 11к1)



Когда: с 8 декабря по 2 марта

Выставка "В свете рампы" © Пресс-служба Галереи Мамонтовых

Небольшая частная галерея коллекционеров Марины и Валерия Мамонтовых находится напротив Третьяковской галереи. На выставке собраны работы, связанные с театром. Можно увидеть портреты людей искусства, а также эскизы декораций и костюмов, созданные Константином Коровиным, Александром Головиным, Александром Бенуа, Львом Бакстом, Кузьмой Петровым-Водкиным и другими художниками, работавшими на рубеже XIX и XX веков. Особый акцент сделан на периоде 1905–1920-х годов — времени, когда русское искусство переживало подъем, в том числе благодаря антрепризе Сергея Дягилева. Кураторы предлагают взглянуть на театральность шире, проследить, как она проникала в другие сферы творчества и жизни. Вход по предварительной записи (+7(499) 270-19-71).

"Николай Рерих"

Где: Новая Третьяковка (ул. Крымский Вал, 10)



Когда: с 10 октября по 10 марта

Выставка "Николай Рерих" © Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Масштабная выставка, посвященная 150-летию со дня рождения художника, охватывает все этапы его творчества. Здесь представлена и дипломная картина Рериха "Гонец" (1897), и другие ранние работы, пронизанные его интересом к археологии и древности, и более поздние полотна с религиозными мотивами. Целый зал посвящен индийскому периоду — последние 12 лет жизни художник провел вблизи Гималаев. Рассказывает экспозиция и о работе Рериха в театре: один из важнейших экспонатов — расписанный по его эскизу занавес к балетной постановке "Половецкие пляски" (1909). Эта декорация объехала полмира и, по приблизительным подсчетам экспертов, выдержала более 2 тыс спектаклей, а еще стала самым большим произведением искусства в коллекции Третьяковки (ее размеры — 10 м в ширину и 23 м в высоту).

"Автор неизвестен. Коснуться главного"

Где: Музей русского импрессионизма (Ленинградский проспект, 15 стр. 1)



Когда: с 12 октября по 21 января

Выставка для тех, кто любит загадки в искусстве: представлены яркие и самодостаточные картины рубежа XIX–XX веков, но авторы большинства из них неизвестны. О самих работах информации тоже немного, поэтому кураторы предлагают своего рода эксперимент — воспринимать пейзажи, натюрморты и портреты, опираясь только на те чувства, которые они вызывают. Чтобы процесс был похож на приключение, предусмотрен интерактив: одни картины дополнены лупами, через которые можно рассмотреть мазки краски, другие — тактильной станцией, где можно потрогать изображенные предметы. Есть инсталляции, которые помогут понять, как художники работают со светом и цветом. Экспозиция запомнится и взрослым, и детям.

"Легенды Кремля: русский романтизм и Оружейная палата"

Где: выставочные залы Патриаршего дворца и Успенской звонницы (Кремль)

Когда: с 13 октября по 14 января

Выставка "Легенды Кремля: русский романтизм и Оружейная палата" © Михаил Синицын/ ТАСС

За сложным названием скрывается довольно любопытная выставка, посвященная тому, как мифы и действительность переплетаются в истории артефактов из кремлевской коллекции. Некоторые экспонаты на протяжении долгих лет были окружены легендами: например, считалось, что в собрании Кремля есть "детские доспехи великого князя Дмитрия Донского" или "сабля и цепь великого князя Владимира Мономаха", но, как затем выяснили исследователи, эти объекты не имели отношения к названным личностям и были созданы позже. Примечательно, что многие из легенд создавались в XVIII–XIX веках авторами путеводителей и работниками Оружейной палаты. Выставка развенчивает мифы и знакомит с объектами, "биография" которых неоднократно менялась.

"Зверев/Михнов-Войтенко. Секунда, умноженная на вечность"

Где: Музей AZ (ул. 2-я Тверская-Ямская, 20-22)



Когда: с 17 ноября по 14 апреля

Выставка "Зверев/Михнов-Войтенко. Секунда, умноженная на вечность" © Пресс-служба Музея AZ

Художник Анатолий Зверев работал в Москве, Евгений Михнов-Войтенко — в Ленинграде, они не были знакомы, но оба являлись яркими представителями советского "неофициального искусства". Объединяют их не только "андеграундный" образ жизни и склонность к нонконформизму, но и визуальные эксперименты периода оттепели: и Зверев, и Михнов-Войтенко искали свой язык и стиль в 1956–1960-е. Выставка как бы знакомит двух близких по духу художников и предлагает зрителям найти сходства и различия в их работах.

"Вокруг Левитана"

Где: Звенигородский манеж (Московская обл., г. Звенигород, ул. Московская, 31)



Когда: с 4 октября по 25 февраля

Выставка "Вокруг Левитана. Пейзаж конца XIX — начала XX вв. из собрания Русского музея" © Пресс-служба Звенигородского государственного музея-заповедника

Если на каникулах вам захочется совершить небольшое путешествие, присмотритесь к Звенигороду — одному из древнейших городов в Московской области. Здесь есть основанный в XIV веке Саввино-Сторожевский монастырь, который был любимой обителью русских царей, Успенский собор, предположительно расписанный Андреем Рублевым, во время прогулки вам встретятся деревянные дома с резными наличниками и купеческие особняки. Природа Звенигорода вдохновляла Исаака Левитана, написавшего здесь несколько картин. Посмотреть его работы, а также произведения его учителей, друзей и последователей — Саврасова, Поленова, Коровина, Грабаря, Васнецова и др. — можно в Звенигородском манеже. На выставке, организованной совместно с Русским музеем, представлено около 60 картин главных русских художников-пейзажистов.

"Маковские. Константин и Владимир"

Где: Серпуховский историко-художественный музей (Московская обл, г. Серпухов, ул. Чехова, 87)



Когда: с 20 декабря по 19 мая

Выставка "Маковские. Константин и Владимир" © Пресс-служба Серпуховского историко-художественныго музея

Еще один отличный региональный музей, который к тому же расширяет свое пространство: новый корпус — отреставрированный "Каретный сарай" XIX века — открывается выставкой, посвященной творческой династии Маковских. Главными героями стали братья Константин (1839 –1915) и Владимир (1846–1920) — художники, которых нередко путают из-за того, что они работали примерно в одно и то же время и оба примыкали к передвижникам. Тем не менее их взгляды на искусство, как и судьбы, были разными: какими именно, расскажет выставка — экспозиция разделена на две части, каждая из которых представляет линию одного из братьев. Центральный зал напоминает гостиную: здесь собраны картины обоих художников, портреты людей близкого им круга, а также книги. Особую атмосферу создает музыка Михаила Глинки, Сергея Танеева, Антона и Николая Рубинштейнов — композиторов, которые бывали в гостях у Маковских. Всего на выставке около 90 произведений, некоторые из них предоставили Эрмитаж, Третьяковская галерея, ГМИИ им. Пушкина и другие крупные музеи.

Дарья Шаталова