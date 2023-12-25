Премьеру фильма "Иван Васильевич меняет все" отменили из-за отключения света

Показ картины должен был пройти в кинотеатре "Октябрь"

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Премьерный показ нового фильма телеканала ТНТ "Иван Васильевич меняет все" отменили из-за отключения света в кинотеатре "Октябрь" в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ТНТ.

Как пояснили в пресс-службе канала, в центре Москвы произошло отключение двух кабельных линий, оставившее без света несколько зданий. Среди них и кинотеатр "Октябрь", в котором 25 декабря должна была состояться премьера.

"Мы не можем рисковать доверием наших гостей, поэтому, к нашему огромному сожалению, мы вынуждены отменить и запланированную на сегодняшний вечер премьеру фильма "Иван Васильевич меняет все", - говорится в сообщении.

Телеканал ТНТ покажет фильм "Иван Васильевич меняет все!" 31 декабря. Идея картины принадлежит авторам фильма "Самоирония судьбы" Андрею Шелкову и Максиму Ткаченко, они же выступили креативными продюсерами. Режиссерами стали Миша Семичев и Роман Ким.

Фильм расскажет про айтишника на фрилансе Александра Тимофеева, Шурика, роль которого исполнил Демис Карибидис. Шурик балуется разными опытами, в ходе очередного эксперимента он случайно отправляет управдома Буншу (Тимур Батрутдинов) назад во времени. Сам Шурик также перемещается по разным эпохам, оказываясь то в альтернативных девяностых, то на приеме у Петра I. Тем временем режиссер Якин (Павел Деревянко) грозится увезти избранницу Шурика Зину (Марина Кравец) сниматься в космос.