Пьер Ришар, Карла Бруни и еще 48 деятелей культуры Франции выступили в защиту Депардье

Артисты в своем письме напомнили о большом вкладе Депардье во французскую культуру

ПАРИЖ, 26 декабря. /ТАСС/. Деятели культуры Франции, среди которых актеры Пьер Ришар и Венсан Перес, актриса Кароль Буке и певица Карла Бруни, выступили в поддержку актера Жерара Депардье на фоне обвинений в сексуальных домогательствах в его адрес. Текст опубликовала газета Le Figaro.

"Жерар Депардье, возможно, является величайшим из всех актеров. Последним "священным гигантом кинематографа". Мы не можем больше молчаливо наблюдать за этим линчеванием, за потоком ненависти, направленным на него", - говорится в письме, подписанном 50 французскими деятелями культуры.

В нем констатируется, что кампания против актера ведется "вопреки принципу презумпции невиновности".

Артисты также выступили с призывом не забывать о значении Депардье для французской культуры. "Он вносит высочайший вклад в историю искусства. Он является частью этой истории и продолжает обогащать ее. За это Франция обязана ему очень многим. Театр и кино не могут обойтись без его уникальной и неординарной личности. Отказаться от этого выдающегося актера было бы трагедией, поражением. Смертью искусства и смертью нас самих", - указывается в тексте.

В письме подчеркивается, что "никто и никогда не сможет стереть результаты работы Депардье, являющейся зеркалом нынешней эпохи".

В то же время деятели искусства подчеркнули, что "не собираются вступать с кем-либо в какие-либо споры и рассчитывают на то, что правосудие выполнит свою работу".

Обвинения в отношении актера

15 декабря министр культуры Франции Рима Абдюль-Малак в эфире телеканала France 5 заявила, что совет ордена Почетного легиона намерен оценить соответствие Депардье имеющейся у него этой высшей награде Франции. О таких планах ей сообщил в личной беседе великий канцлер ордена генерал армии Франсуа Лекуантр. Совет, в частности, планирует определить, лишить ли Депардье временно орденских прерогатив или отозвать эту награду.

Президент Франции Эмманюэль Макрон позднее заявил, что считает недопустимым лишение актера ордена Почетного легиона на основе публикаций в СМИ и выступает за сохранение презумпции невиновности.

Ранее в окружении актера сообщили ТАСС, что Депардье, имеющий российское гражданство, глубоко переживает из-за очередного витка кампании, связанной с обвинениями в сексуальных домогательствах. Было отмечено, что эта медийная кампания была развернута в отсутствие каких-либо судебных решений по вменяемым ему действиям.

Новые заявления от французских актрис начались после выхода в эфир телеканала France 2 интервью актрисы Элен Даррас, которая пожаловалась на домогательства со стороны актера, якобы имевшие место в 2007 году. В этом контексте СМИ также вспомнили об иске со стороны другой актрисы - Шарлот Арну, которая с 2018 года обвиняет Депардье в сексуальном насилии. Разбирательство этой жалобы длится уже пять лет. Суд первой инстанции отклонил иск актрисы, не найдя подтверждения озвученным обвинениям и сейчас рассматривается ее апелляция.

Дополнительным поводом для обсуждений ситуации с обвинениями в адрес актера стала смерть актрисы Эмманюэль Дебевер, которая в 2019 году обвинила Депардье в приставании к ней на съемках фильма "Дантон" в 1982 году, однако тогда прокуратура не смогла собрать доказательства для предъявления обвинений. 60-летняя француженка ушла из дома в конце ноября и совершила попытку самоубийства. Спасателям удалось вытащить ее из Сены, после чего актрису доставили в больницу, где Дебевер умерла 7 декабря. Как отмечают в СМИ, в тот же день на телеканале France 2 вышла передача, в которой выступали со своими версиями событий женщины, обвинявшие Депардье в домогательствах. Прокуратура начала расследование обстоятельств смерти Дебевер и мотивов, толкнувших ее на самоубийство.