В силу вступил закон об информационной системе в сфере сохранения культурных ценностей

Информационная система создается для выявления нарушений проведения экспертизы и обеспечения информационного взаимодействия уполномоченного органа с экспертами

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Государственная информационная система для оптимизации процессов вывоза, ввоза и экспертизы культурных ценностей будет создана в России, соответствующий закон действует с 1 января 2024 года.

В задачи системы входит оптимизация и автоматизация выдачи физическим и юридическим лицам разрешений на вывоз или временный вывоз культурных ценностей, выдачи паспортов и обеспечения проведения аттестации экспертов по культурным ценностям.

Информационная система также создается для выявления нарушений проведения экспертизы и обеспечения информационного взаимодействия уполномоченного органа с экспертами.

Таким образом, система обеспечит ведение реестров экспертов по культурным ценностям, экспертных заключений, разрешительных документов на вывоз и временный вывоз культурных ценностей, паспортов, а также единой базы данных о музыкальных инструментах и смычках.

Заявление на вывоз культурных ценностей может быть подано в том числе через Единый портал госуслуг в электронной форме, говорится в документе.