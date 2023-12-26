Мини-фильм "Чебурашка. Выходной" выйдет в онлайн-кинотеатре START 1 января

Режиссером специального эпизода выступил Дмитрий Дьяченко

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Специальный эпизод "Чебурашка. Выходной" от создателей семейной комедии "Чебурашка" - самого кассового российского фильма - выйдет в онлайн-кинотеатре START 1 января, сообщили в пресс-службе видеосервиса.

"Мини-фильм "Чебурашка. Выходной" выйдет в онлайн-кинотеатре START в первый день 2024 года и станет новогодним подарком для детей и родителей по всей стране", - говорится в сообщении.

Режиссером специального эпизода, как и полнометражного фильма, выступил Дмитрий Дьяченко. Впервые мини-фильм показали 20 декабря перед премьерным показом фильма "Холоп-2". "Чебурашка. Выходной" предваряет продолжение семейной комедии о Чебурашке и садовнике Гене в исполнении Сергея Гармаша, которое выйдет в кино 31 декабря 2025 года.

"До "Чебурашки-2" ждать еще почти два года, а новых приключений Гены и Чебурашки хочется уже сейчас. Мы придумали выход и сняли маленькое кино об одном дне жизни любимых героев. Это не фрагмент будущего фильма, а совершенно самостоятельная история, новогодний подарок нашим зрителям", - привели в пресс-службе слова генерального продюсера, сооснователя онлайн-кинотеатра START и соавтора сценария Виталия Шляппо.

Фильм "Чебурашка", вышедший в российских кинотеатрах 1 января 2023 года, стал самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката, обойдя комедию Клима Шипенко "Холоп" (2019) и первую часть дилогии Джеймса Кэмерона "Аватар" (2009). Семейная комедия рассказывает о новых приключениях Чебурашки в небольшом приморском городе. Главные роли в картине исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин и другие. Чебурашку озвучила актриса Ольга Кузьмина.