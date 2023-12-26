В Брянске открыли выставку советских мультгероев из лозы, дерева и бисера

Участниками стали народные мастера России и Брянской области, а также 62 автора конкурса "Елка в праздничный час"

БРЯНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Новогодние герои советских мультфильмов - Чебурашка и Крокодил Гена, Старичок-лесовичок, Снеговик-почтовик, Кот Матроскин, Колобок, "Двенадцать месяцев", Дед Мороз и Снегурочка - из лозы, дерева, бисера, керамики и других материалов представлены на выставке в Брянске, об этом ТАСС рассказали в областном методическом центре "Народное творчество".

"Экспозицию составили индивидуальные и коллективные работы народных мастеров России и Брянской области, а также 62 финалиста областного конкурса "Елка в праздничный час". Среди брянских мастеров есть те, кому присвоено звание "Народный мастер России", - сообщили в центре.

Работы выполнены в разных техниках декоративно-прикладного искусства - лозоплетения, росписи по дереву, лоскутного шитья, бисероплетения, вышивки, вязания крючком, художественного стекла, авторской тряпичной куклы, ткачества, керамики, сухого валяния и многих других.

Основная тема - герои советских мультфильмов. Представлены новогодние Чебурашка и Крокодил Гена, Старичок-лесовичок, Снеговик-почтовик, Кот Матроскин, Колобок, "Двенадцать месяцев" в виде часов, новогодняя гирлянда, где встречаются разные герои мультфильмов и сказок, елки из лоскутов и папье-маше, декоративные елочные игрушки из фанеры. "Есть и главные герои новогодних праздников - Дед Мороз и Снегурочка, вязаные, войлочные из папье-маше", - отметили в центре.

Итоги областного конкурса "Елка в праздничный час" подведены 18 декабря, на него были поданы 120 заявок из разных регионов страны. Лучшие работы 62 финалистов, а также народных мастеров России и Брянской области представлены на выставке "Добрых новогодних праздников", которая открылась 26 декабря в Городском выставочном зале. Посетить экспозицию можно до 29 января 2024 года.