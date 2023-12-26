В новых регионах России открылись четыре кинотеатра

В частности, в кинотеатрах пройдут бесплатные сеансы отечественного фильма "Баба Яга спасает мир"

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Четыре новых кинотеатра открылись в новых субъектах РФ при поддержке Министерства культуры. Об этом сообщается на сайте министерства.

"Новые кинотеатры в рамках национального проекта "Культура" были открыты в городах Ровеньки и Суходольск Луганской Народной Республики, а также в Харцызске и Ждановке Донецкой Народной Республики. Общая вместимость всех кинозалов - более 700 мест", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в кинотеатрах пройдут бесплатные сеансы отечественного фильма "Баба Яга спасает мир", а с 28 декабря будет проходить по 5 сеансов в день: по 2 сеанса фильмов "Три богатыря и пуп земли" и "Великолепная пятерка", а также 1 сеанс киноленты "Новогодний шеф".