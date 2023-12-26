Фестиваль ледяных скульптур открылся на выставке "Россия"

Cкульптуры отражают знаковые достижения россиян в науке, спорте, промышленности, строительстве и культуре

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Десять ледяных скульптур, отражающих знаковые достижения россиян в науке, спорте, промышленности, строительстве, культуре, представили на выставке-форуме "Россия". Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ее дирекции.

"Все скульптуры - про достижения и основные события России за последние годы. Мы видим здесь таблицу Менделеева - российскими учеными с 2000 года открыто шесть новых элементов. Мы видим Арктический плавучий университет - он является единственным в мире. Мы видим гражданский самолет МС-21. Россия - единственная в мире страна, которая самостоятельно, без помощи других стран собирает такой самолет. Мы видим здесь "Сапсан", фильм "Вызов", ведь Россия - единственная страна, которая сняла фильм в космосе", - сказала заместитель генерального директора АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Анастасия Звягина.

Фестиваль ледяных скульптур продлится до февраля. В ближайшее время скульптуры сделают и регионы, чьи экспозиции представлены на выставке "Россия".

"Недавно здесь прошли мастер-классы. Наши гости вместе с художниками принимали участие в изготовлении ледяных фигур", - добавила Звягина.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Она организована для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.