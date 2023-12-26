"Святой архипелаг" получил премию в области документального кино "Золотая свеча"

Режиссер Сергей Дебижев отметил, что его лента по-настоящему получила признание зрителей

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Фильм Сергея Дебижева "Святой архипелаг" о жизни Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря получил первую Российскую национальную премию в области неигрового кино "Золотая свеча" как лучший полнометражный фильм, передает корреспондент ТАСС.

Документальная лента уже получила более 15 российских и международных наград, в том числе победила в конкурсе документального кино 44-го Московского международного кинофестиваля. В ноябре 2023 года "Святой архипелаг" также получил главный приз на кинофестивале Great Lakes Christian Film Festival в США.

"То, что происходит с нашим фильмом уже в течение года, я называю чудом о "Святом архипелаге". <…> Его путь начался на Московском международном фестивале, где впервые русская картина получила приз, такого не было за всю историю Московского кинофестиваля, это было первое чудо. <…> То, что мы получили национальную премию в области документального кино - это, конечно, венец этого пути", - сказал Дебижев на торжественной церемонии в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына.

Режиссер добавил, что его лента по-настоящему получила признание зрителей. "Святой архипелаг", вышедший в кинотеатрах 8 марта, до сих пор идет в прокате. Фильм показали 700 кинотеатров в 120 городах России. Кроме того, идут переговоры о его прокате в США, сообщила продюсер Наталия Дебижева.

"Золотую свечу" в номинации "Лучший короткометражный фильм" получила лента "Чечня и мир" режиссера Дмитрия Семибратова. Приза зрительских симпатий удостоены фильмы "Квартет" Никита Сташкевича и "Ноев ковчег" Григория Курдяева. Почетную "Золотую свечу" за вклад в киноискусство вручили народному артисту РФ Виктору Лисаковичу.

"Когда мы в 2005 году начинали нашу работу, в 2005 году в киноклубе "Русский путь" были показаны первые фильмы, мы и не думали, что эта работа вырастет в национальную премию. <…> Сегодня мы вознаграждены вашим вниманием, вашей поддержкой, поддержкой государства - нас поддержало Министерство культуры - и, конечно, все мы вознаграждены нашей дружбой", - сказал председатель оргкомитета премии, руководитель киностудии "Русский путь", кинорежиссер Сергей Зайцев.

О премии

Премия учреждена в октябре 2022 года с целью поддержки и развития отечественного документального кино, популяризации фильмов, способствующих сохранению исторического, культурного наследия и консолидации общества. Главный приз - скульптура "Золотая Свеча" - символ творческого горения художника. Премия стала преемником приза киноклуба Дома русского зарубежья, где с 2005 года проходили показы неигровых фильмов известных отечественных документалистов.