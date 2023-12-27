В МХАТ имени Горького пройдет гала-концерт, приуроченный к юбилею театра

На нем выступят артисты драмы, оперы и балета

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Гала-концерт, приуроченный к 125-летию Московского художественно-общедоступного театра, с участием артистов драмы, оперы и балета пройдет в МХАТ имени Горького, сообщила пресс-служба театра.

"Впервые на сцене МХАТа Горького встречаются драма, опера и балет. В одном гала-концерте объединены разные жанры сценического искусства. И это неслучайно: основатели Художественного театра Константин Сергеевич Станиславский и Владимир Иванович Немирович-Данченко ставили оперы и работали с хореографами, а в их драматических спектаклях большую роль играли музыка и пластические решения", - говорится в сообщении.

Поздравить МХАТ имени Горького, как ожидается, придут примы, премьеры и солисты сразу нескольких театров. Это в том числе Евгения Образцова, Элеонора Севенард, Анна Тихомирова, Артем Овчаренко из Большого театра, Екатерина Кондаурова, Константин Зверев из Мариинского театра. К ним присоединятся Приска Цайзель, Ирина Перрен, Марат Шемиунов, Виктория Войтенкова и другие из Михайловского театра, Роман Полковников из НОВАТа, Иван Гынгазов и Алексей Тихомиров из "Геликон-оперы".

Специальными гостями вечера станут прима-балерина Большого театра, народная артистка России Светлана Захарова и скрипач, народный артист России Вадим Репин. В концерте также примут участие артисты МХАТа имени Горького, детский хор НОВАТа, хор и оркестр Михайловского театра под управлением Александра Соловьева, отметили в пресс-службе.

Художественно-общедоступный театр был основан Константином Станиславским и Владимиром Немировичем-Данченко. Он открылся 26 октября 1898 года спектаклем "Царь Федор Иоаннович". Тогда он назывался Художественно-общедоступный театр, с 1901 года поменял название на Московский Художественный театр, с 1919 года - Московский Художественный академический театр, с 1932 года - Московский Художественный академический театр СССР имени М. Горького. В 1987 году коллектив разделился на два театра: Московский Художественный академический театр имени М. Горького и Московский Художественный академический театр имени А.П. Чехова (потом МХТ имени А.П. Чехова).

Президентом МХАТа имени Горького является народная артистка СССР Татьяна Доронина, гендиректором - Владимир Кехман. В день юбилея в октябре театр находился на ремонте, он открылся 23 ноября премьерным спектаклем "Три сестры", режиссером восстановления спектакля Владимира Немировича Данченко 1940 года выступил Сергей Десницкий. К 125-летию театра приурочены масштабные гастроли труппы по стране.