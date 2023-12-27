Главные роли в постановке исполнят Виктория Терешкина, Кимин Ким и Анастасия Лукина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Мариинский театр покажет балет "Баядерка" в честь юбилея народной артистки СССР Габриэлы Комлевой, спектакль пройдет на исторической сцене, сообщила пресс-служба театра.

"Нашему балетмейстеру-репетитору, педагогу Мариинского театра, а в прошлом блистательной солистке Габриэле Комлевой 27 декабря исполняется 85 лет. В честь юбилейной даты в театре будет дан один из ее коронных балетов - "Баядерка". Главные роли исполнят Виктория Терешкина, Кимин Ким и ученица Габриэлы Трофимовны Анастасия Лукина, которая выйдет в партии Гамзатти", - рассказали в пресс-службе.

Комлева в 1957 году окончила хореографическое училище имени Агриппины Вагановой и была принята в труппу Кировского (ныне Мариинского) театра. Танцовщица выступала в партиях классического репертуара - Сильфида, Жизель, Одетта-Одиллия, Аврора, Китри, Раймонда, Никия. Также Комлева стала первой исполнительницей партий Девушки в "Ленинградской симфонии", Асият в "Горянке", Ариадны в "Икаре".

Артистка снялась во многих телефильмах, в том числе в "Баядерке" 1979 года, где исполнила партию Никии.

Среди наград балерины - специальная премия "Золотая маска" "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" (2019).