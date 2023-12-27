РБК: Лолиту уберут из эфиров после "голой вечеринки"

Один из собеседников издания сообщил, что, скорее всего, артисты, записавшие видео с извинениями, останутся на фоновых кадрах в передачах, однако их выступления на сцене действительно под вопросом

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Лолита Милявская приняла как данность, что ее исключили из телевизионных эфиров после ее участия в "голой вечеринке", организованной блогером Анастасией Ивлеевой. Об этом она рассказала в интервью РБК.

"Ничего не могу с этим сделать, только принять как данность. Я расстроилась, и давление поднялось. Попробую держаться", - сообщила изданию Милявская.

По данным РБК, телеканалы рассматривают возможность исключения выступлений Лолиты и других участников обсуждаемой вечеринки из эфира. Фото- и видеоматериалы с мероприятия вызвали общественный резонанс. Один из собеседников издания отметил, что, скорее всего, артисты, записавшие видео с извинениями, останутся на фоновых кадрах в передачах, но их выступления на сцене действительно под вопросом.

В ночь на 21 декабря в "Мутаборе" прошла вечеринка телеведущей Анастасии Ивлеевой, гостям которой предлагалось прийти "практически голыми". В сети вечеринка Ивлеевой вызвала неодобрение. Депутат Госдумы Мария Бутина сообщила, что обратилась в МВД, Роскомнадзор и Минкультуры с просьбой провести проверку и дать правовую оценку вечеринке. Глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что Роскомнадзор усматривает признаки пропаганды ЛГБТ в некоторых материалах с "голой вечеринки" Ивлеевой, размещенных в сети. Депутат также отметил, что регулятор уже начал заниматься удалением и блокировкой такого контента. В ведомстве эту информацию подтвердили.

Организатор мероприятия - Анастасия Ивлеева - записала видеообращение, в котором принесла извинения перед обществом и всеми гостями. По ее словам, все вырученные средства от продажи билетов во второй день она отправит в благотворительные организации.

Вечеринка прошла в ночь на 21 декабря в столичном клубе "Мутабор". Ее гостям предлагалось прийти "практически голыми". Мероприятие посетили артисты Дима Билан, Глюкоза, Анна Асти и журналистка Ксения Собчак. Один из ее участников - рэпер Vacio (Николай Васильев) - был арестован на 15 суток и оштрафован на 200 тыс. рублей за мелкое хулиганство и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.