На Камчатке построят пятиэтажный музей площадью 7 тыс. кв. м

Новый культурный объект будет включать экспозиционные залы, фондохранилище, кафе и сувенирный магазин

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 декабря. /ТАСС/. Музей общей площадью около 7 тыс. кв. м на пяти этажах построят на Камчатке в рамках реновации краевой столицы. Новый культурный объект будет включать экспозиционные залы, фондохранилище, кафе, сувенирный магазин, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Будущий главный музей Камчатки - это современная архитектура и фасады, это очень интересный образ здания, отражающего историю нашего края, воинскую славу нашего героического города и героического региона. Общая площадь здания составляет порядка 7 тыс. кв. м, здесь предполагается и фондохранилище, и экспозиционной зал, и научная составляющая, и образовательная функция, и услуги сервиса - кафе и сувенирный магазин. Всего будет пять этажей, но один из них подземный. В музее предполагаются интересные подходы к экспозиции, в том числе атриумное пространство в центре", - приводятся в сообщении слова главного архитектора Камчатского края Михаила Кудряшова.

Уточняется, что здание музея спроектировано с учетом пожеланий музейного сообщества. Тематика выставочных залов будет посвящена открытию Камчатки русскими землепроходцами - Камчатка будет представлена как транспортный хаб для исследований в Тихоокеанском регионе и кругосветных экспедиций, обороне Петропавловска-Камчатского в 1854 году, русско-японской войне, жизни Камчатки в годы Второй мировой войны, военно-морской культуре, развитию военно-морской мысли, стратегии, морскому образованию, традициям воспитания и обучения моряков. Помимо музейных предметов в экспозицию включаются диорамы, панорамы, инсталляции и мультимедийный контент. Проект будущего музея уже прошел госэкспертизу, строить его будут в рамках реализации мастер-плана развития Петропавловска-Камчатского.