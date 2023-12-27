Машков стал президентом "Золотой маски"

Вице-президентом стал секретарь СТД Кирилл Крок

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Народный артист РФ Владимир Машков, ранее избранный на должность председателя Союза театральных деятелей (СТД) РФ, принял на себя полномочия президента российской национальной театральной премии и фестиваля "Золотая маска", сообщается на сайте СТД.

"Полномочия президента "Золотой маски" принял на себя председатель СТД РФ В. Л. Машков, а вице-президентом стал секретарь СТД РФ К. И. Крок", - говорится в сообщении.

В конце августа СТД принял решение выйти из АНО "Премия и фестиваль "Золотая маска" и создать собственную исполнительную дирекцию "Золотой маски". Тогда обязанности президента премии стал исполнять Александр Калягин.

Машков ранее назвал одной из задач объединения возвращение доверия к премии "Золотая маска". Он предложил "переосмыслить и перезагрузить некоторые действующие проекты Союза театральных деятелей", отметив, что часть из них утратили доверие как со стороны профессионального сообщества, так и со стороны государства и спонсоров.

Согласно сообщению, на заседании секретариата СТД, который собрался в новом составе, единодушно было принято решение о создании донецкого регионального отделения СТД РФ. Теперь в СТД РФ 78 региональных отделений. "Ведется подготовительная работа о создании региональных отделений и в других новых субъектах Российской Федерации", - отметили в организации. Кроме того, секретариат поддержал предложение Машкова приступить к подготовке программы и плана мероприятий по празднованию в 2026 году 150-летия СТД РФ.