Московский международный кинофестиваль пройдет в 2024 году с 19 по 26 апреля

Основной площадкой смотра станет киноцентр "Октябрь"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. 46-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ) пройдет с 19 по 26 апреля 2024 года, сообщила дирекция ММКФ.

"Московский международный кинофестиваль объявляет даты проведения в 2024 году - 46-й ММКФ пройдет с 19 по 26 апреля. Основной площадкой смотра традиционно станет киноцентр "Октябрь", - говорится в сообщении

По словам организаторов, о дате приема заявок на участие в конкурсных и внеконкурсных программах 46-го ММКФ объявят позже. Ежегодно в рамках фестиваля проходят показы более 200 картин в 10 кинотеатрах Москвы. 45-й ММКФ посетили 38 тыс. зрителей, а в конкурсе и внеконкурсных программах были представлены картины из 64 стран. Победителем прошлого ММКФ стал фильм "Три брата" режиссера Франсиско Папарельи.

Московский кинофестиваль впервые прошел в 1935 году. В 1995 году было объявлено, что киносмотр станет ежегодным, однако в 1996 и 1998 годах фестиваль не проводился. С 1999 года ММКФ проходит каждый год. До 2017 года включительно он проходил в конце июня, с 2018 года - в середине апреля. Президент кинофестиваля - режиссер Никита Михалков.