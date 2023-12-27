Альбом с акварелями родственницы декабриста Назимова пополнил фонд музея Пскова

В его составе также находятся редкие фотографии художников

ПСКОВ, 27 декабря. /ТАСС/. Сотрудники федерального Псковского музея-заповедника приобрели в свой фонд из частной коллекции альбом Псковского губернского музея 1923 года, существующий в единственном экземпляре, и который во время Великой Отечественной войны был вывезен в Данию с территории Советского Союза. В альбоме, который еще ни разу не показывался общественности, представлены акварели, изображающие Псков в XIX веке, среди авторов - родственница известного декабриста Михаила Назимова, сообщила ТАСС генеральный директор музея Светлана Мельникова.

"Нам посчастливилось стать обладателями бесценного предмета, который займет достойное место в собрании Псковского музея. Речь идет об альбоме Псковского губернского музея 1923 года, в составе которого находятся акварели и редчайшие фотографии художников, преподавателей псковской художественно-промышленной школы. Здесь есть также акварели Татьяны Назимовой, родственницы известного декабриста. Коллекционер, у которого музей приобрел этот предмет, в 90-е годы был в Дании, где получил альбом в подарок. Вещь попала туда после Второй мировой войны, была вывезена с территории советской России и попала сначала в американскую зону оккупации, осев в частных коллекциях", - сказала Мельникова.

Она отметила, что на обороте нижней крышки переплета альбома нанесен экслибрис, принадлежащий художнице Анне Остроумовой-Лебедевой, автор экслибриса - советский график и иллюстратор Митрохин. "Художница неоднократно бывала в Пскове, с коллегами и преподавателями художественной школы ее связывали теплые дружеские отношения. В один из ее приездов художники подарили ей этот альбом со своими произведениями", - пояснила собеседница агентства.

Авторы альбома

В альбоме представлены изображения в том числе церкви Косьмы и Дамиана, церкви Воскресения, а также печного изразца Паганкиных палат. Среди авторов акварелей и редких фотографий, представленных в альбоме, - Евгений Тихвинский, который в 1919 году обследовал в Пскове старинные здания, проводил их фиксацию, составлял планы строений. При его непосредственном участии был организован Псковский художественный музей, разработан проект открытия музея в городе Порхове.

"Это люди, которые были не просто художниками, а настоящими подвижниками своего дела, музейными работниками, стоявшими у истоков формирования музейной коллекции. В их числе и Татьяна Назимова - художник, педагог. Она также - внучка декабриста Кожевникова, родственница другого декабриста-псковича Михаила Назимова. Преподавала рисунок, композицию, историю художественной культуры. В альбоме сохранился даже ее автограф", - рассказала Мельникова.

В альбоме представлены также работы псковского краеведа, музейного работника, художника и фотографа Ивана Ларионова. В советские годы он входил в руководство псковского музея и для пополнения коллекций собирал картины из усадеб, выкупал у частных лиц. В результате в Пскове появилось семь музеев. Любимой темой его живописного творчества был родной город Псков. Ларионов также является создателем творческого объединения псковских художников.

"Значение альбома трудно переоценить, он такой один. Там есть совершенно невероятные акварели, которые представляют знаковые памятники, виды Пскова. Там же находятся редчайшие фотографии. Таким образом, в одном альбоме мы имеем и историческую составляющую, связанную с историей Пскова, и имеем историю человеческих судеб. Это очень достойный вклад в будущую экспозицию Поганкиных палат. В альбоме изображен, например, облик Поганкиных палат такими, какими мы их не видели, а также силуэты города XIX века, которые исчезли во время Великой Отечественной войны", - уточнила Мельникова.