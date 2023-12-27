Умер один из основателей "Смысловых галлюцинаций" Александр Колбасов

Ему было 50 лет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Один из основателей рок-группы "Смысловые галлюцинации" Александр Колбасов умер в возрасте 50 лет. Об этом сообщил его друг, музыкант, основатель музыкального коллектива Владимир Бурдин на странице своего сообщества в "ВКонтакте".

"Вчера умер Саша Колбасов - <…> гитарист, басист и автор песен "Глюков", а также участник многочисленных сайд-проектов. Помним, скорбим", - говорится в сообщении.

По данным портала e1.ru, незадолго до смерти Колбасов болел, находился в больнице.

Колбасов входил в качестве гитариста в первый состав группы "Смысловые галлюцинации" в 1989-1993 годах.