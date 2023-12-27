РАМТ сообщил об отмене спектаклей по книгам Акунина

В театре отметили, что приобретенные на эти спектакли билеты зрители могут обменять на другие постановки или вернуть средства

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Российский академический молодежный театр (РАМТ) прекратил показ спектаклей по произведениям Бориса Акунина (настоящее имя - Григорий Чхартишвили, внесен в реестр террористов и экстремистов), сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"В связи с общественным резонансом, вызванным последними высказываниями писателя, театром принято решение о прекращении проката спектаклей "Эраст Фандорин", "Инь и Ян. Белая версия" и "Инь и Ян. Черная версия", - сказала собеседница агентства.

В театре также добавили, что приобретенные на эти спектакли билеты зрители могут обменять на билеты на другие постановки или вернуть средства.

Премьеры этих спектаклей состоялись много лет назад. Постановки "Инь и Ян. Белая версия", "Инь и Ян. Черная версия" зрители впервые увидели 23 апреля 2005 года. "Эраст Фандорин" вышел 16 мая 2002 года.

Ранее Росфинмониторинг включил Акунина в реестр террористов и экстремистов. Следственный комитет РФ в отношении него возбудил уголовное дело, писатель подозревается в публичном оправдании терроризма и публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации (ст. 205.2, ст. 207.3 УК РФ).