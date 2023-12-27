Русский музей показал на выставке "Россия" цифровой вариант экспозиции Сурикова

В программу также включили просветительские мастер-классы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Государственный Русский музей представил на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве виртуальный вариант экспозиции произведений Василия Сурикова, которая организована в Санкт-Петербурге к 175-летию художника. День Русского музея на стенде Санкт-Петербурга представила в видеообращении к посетителям генеральный директор Русского музея Алла Манилова.

"Для тех, кто еще не доехал до Русского музея, сегодня есть шанс окунуться в нашу уникальную атмосферу на стенде Санкт-Петербурга и в первую очередь посмотреть в виртуальном формате нашу главную выставку уходящего года, посвященную великому русскому живописцу Василию Сурикову к 175-летию со дня его рождения", - сказала Манилова.

Посетителям выставки "Россия" предоставлена возможность увидеть шедевры Сурикова, в том числе "Взятие снежного городка", "Покорение Сибири Ермаком", "Переход Суворова через Альпы", "Степан Разин". В программу включены просветительские мастер-классы, где каждый может познакомиться с героями картин Сурикова и создать собственный стикер с их изображениями.

Выставка Сурикова в Русском музее открылась 1 декабря и будет работать до 13 мая 2024 года. На ней собрали 120 произведений художника из коллекций нескольких музеев России.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 г. по 12 апреля 2024 г. на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.