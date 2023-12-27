Умер сценарист Юрий Арабов

Ему было 69 лет

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Российский писатель и сценарист, заслуженный деятель искусств, соавтор фильмов режиссера Александра Сокурова, Каннский лауреат Юрий Арабов умер в возрасте 69 лет, сообщили ТАСС в Союзе кинематографистов РФ.

"Юрия Николаевича Арабова не стало сегодня", - сказал собеседник агентства, добавив, что информацию о прощании объявят позже.

Арабов родился 25 октября 1954 года в Москве. В 1980 году он окончил сценарный факультет ВГИКа, дебютировал в кинематографе фильмом "Одинокий голос человека" (1978, вышел на экраны в 1987). Арабов был соавтором Сокурова, написал сценарии к 12 его фильмам, среди которых, в частности, картины "Телец", "Солнце", "Фауст" и "Молох", за который Арабов получил Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля в 1999 году.

Всего Арабов написал сценарии к более чем 30 проектам, также работал над фильмами "Юрьев день" режиссера Кирилла Серебренникова, "Мысленный волк" Валерии Гай Германики, сериалом "Доктор Живаго" Александра Прошкина, мультфильмом "Нос, или Заговор "не таких" Андрея Хржановского и другими. Одна из последних работ Арабова в кино - экранизация романа "Авиатор" писателя Евгения Водолазкина.

Арабов - автор романов "Биг-бит", "Флагелланты", "Чудо", "Столкновение с бабочкой", а также сборника кинопрозы "Солнце и другие киносценарии" и книги-эссе "Механика судеб". С 1992 года вел мастерскую драматургии во ВГИКе, с 1994 года возглавлял кафедру кинодраматургии.