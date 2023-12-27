Сокуров рассказал, что Арабова отличали вера в художество и высочайший профессионализм

Кинорежиссер назвал важными и дорогими для него все работы, созданные совместно с Юрием Арабовым

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Юрий Арабов был выдающимся писателем и драматургом, которого отличали особая вера в художество, а также профессионализм, трудно сравнимый с кем-либо в России, сказал ТАСС кинорежиссер Александр Сокуров.

"Это мой друг, с которым связана моя кинематографическая, моя профессиональная молодость. И многие первые шаги, которые я совершал в профессии, я совершал рядом с ним - и другого себе не представлял. То, что он выдающийся писатель и выдающийся драматург, это, я думаю, все знают. К сожалению, в последние годы мы уже не работали вместе - он работал с московскими режиссерами, но мы созванивались все время", - рассказал Сокуров.

Все кинопроизведения, созданные совместно с Арабовым, Сокуров назвал важными и дорогими для него. "Это было для нас общее дело", - добавил он. "И работал он быстро всегда, был сильным, очень наполненным энергией и верой в художество. Это была его отличительная черта. И, конечно, художественный профессионализм, трудно сравнимый с кем-то в России", - отметил режиссер.

Всегда безупречные сценарии

Арабов продолжал работать, хотя тяжело болел в последние годы, поделился с ТАСС кинорежиссер Андрей Прошкин.

"Он болел, последние годы были тяжелыми. Но он никогда не терял желание жить, работать. Для меня это очень неожиданно, что вдруг позвонили, сказали, что он скончался. Конечно, соболезнования его супруге. Сейчас его ученики и все, кто с ним работали, в каком-то шоке. Мы не знаем, что сказать", - сказал собеседник агентства.

Как рассказала ТАСС гендиректор "Москино" Наталья Мокрицкая, которая в качестве продюсера работала вместе с Арабовым над фильмом "Юрьев день", сценарии автора всегда были безупречны в плане драматургии. "В его сценариях невозможно было найти "лакуну", чтобы сократить, потому что каждый эпизод выходил из предыдущего и был связан со следующим, все было связано как крючок и петелька. Он создавал свои произведения как очень тонкую изысканную сеть. Кроме того, Арабов выпустил несколько книг, и его выдающийся труд "Механика судеб", где он рассматривал судьбы великих людей с точки зрения драматургии, очень сильно повлиял на меня в свое время", - сказала она.

Свои соболезнования также выразила режиссер Валерия Гай Германика, она работала вместе с Арабовым над фильмом "Мысленный волк".

Настоящий гений

Сценарист был настоящим гением и всегда оставался приятным человеком в общении, сказал ТАСС ректор Всероссийского государственного университета кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК) Владимир Малышев, где Арабов преподавал более 30 лет.

"Это тяжелейший удар. Последние годы он тяжело болел, но пережил эту болезнь, которая считается неизлечимой. Последние пару лет он все равно преподавал дистанционно. Для нас это был ценнейший педагог с суперзнаниями, к нему бегали на занятия с других курсов и факультетов. Я считаю, что это гений. Буквально пару недель назад я с ним разговаривал по телефону, обсуждали по работе с ним какие-то моменты по новому набору. <...> Как бы банально это ни звучало, но это, конечно, потеря. Была надежда, что он поживет, попреподает еще, но все очень неожиданно оборвалось. Буквально за сутки все поменялось", - сказал собеседник агентства.

Малышев отметил, что Арабов был не только высокопрофессиональным сценаристом и педагогом, но и просто хорошим человеком. "К сожалению, старшее поколение уходит. За последние годы ВГИК потерял, на мой взгляд, незаменимых. И Меньшов, и Ясулович, и Соловьев, и Абдрашитов. <...> Качество обучения мы сохранили, но восполнить потерю человеческого общения невозможно. В творческом коллективе, в творческом обучении очень важно взаимопонимание и теплота в общении, а эти столпы вдобавок были хорошими людьми. С Юрием Николаевичем - он на вид серьезный, Каннский лауреат - можно было и пошутить, и похулиганить, и обсудить какие-то ситуации. Для меня он воспринимался как мушкетер", - добавил Малышев.

О сценаристе

Арабов родился 25 октября 1954 года в Москве. В 1980 году он окончил сценарный факультет ВГИКа, дебютировал в кинематографе фильмом "Одинокий голос человека" (1978, вышел на экраны в 1987). Арабов был постоянным соавтором Сокурова, написал сценарии к 12 его фильмам, среди которых, в частности, картины "Телец", "Солнце", "Фауст" и "Молох", за который Арабов получил Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля в 1999 году.

Всего Арабов написал сценарии к более чем 30 проектам, также работал над фильмами "Юрьев день" режиссера Кирилла Серебренникова, "Мысленный волк" Валерии Гай Германики, сериалом "Доктор Живаго" Александра Прошкина, мультфильмом "Нос, или Заговор "не таких" Андрея Хржановского и другими. Одна из последних работ Арабова в кино - экранизация романа "Авиатор" писателя Евгения Водолазкина.

Арабов - автор романов "Биг-бит", "Флагелланты", "Чудо", "Столкновение с бабочкой", а также сборника кинопрозы "Солнце и другие киносценарии" и книги-эссе "Механика судеб". С 1992 года он вел мастерскую драматургии во ВГИКе, с 1994 года возглавлял кафедру кинодраматургии.

Сценарист умер 27 декабря в возрасте 69 лет.