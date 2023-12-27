Афишу и жюри "Золотой маски" определят в январе

Фестиваль пройдет в марте-апреле 2024 года в Москве и других городах страны

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Афиша, составы жюри и экспертных советов российской национальной театральной премии и фестиваля "Золотая маска" будут определены в январе 2024 года, сообщили ТАСС в пресс-службе Союза театральных деятелей (СТД) России.

"Составы жюри 30-го фестиваля и экспертных советов очередного сезона 2023-2024 годов будут определены решением секретариата в январе 2024 года. Афиша 30-го фестиваля будет утверждена председателем-президентом в январе 2024 года", - рассказали в пресс-службе.

Решения по премии и фестивалю "Золотая маска" были приняты на секретариате Союза театральных деятелей РФ 26 марта. Председатель СТД, худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков принял на себя полномочия президента "Золотой маски", вице-президентом стал секретарь СТД, директор Театра им. Евгения Вахтангова Кирилл Крок. В конце августа Союз принял решение выйти из АНО "Премия и фестиваль "Золотая маска" и создать собственную исполнительную дирекцию "Золотой маски". Фестиваль пройдет в марте-апреле 2024 года в Москве и других городах страны. Как уточнил Крок в беседе с ТАСС, смотр стартует 20 марта.

"О церемонии вручения премий по итогам 30-го фестиваля будет принято особое решение секретариата в январе 2024 года", - отметили в пресс-службе СТД. Лауреатов специальных премий "Золотой маски" наградят 27 марта, в Международный день театра, предположительно, в Большом театре России. Их определили решением секретариата 3 декабря 2023 года - всего 11 лауреатов спецпремии "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" и 1 - спецпремии "За поддержку театрального искусства России".

Как отметили в пресс-службе, вопрос об исполнительном директоре "Золотой маски" на заседании не обсуждался. "Назначенный на эту должность решением секретариата СТД РФ от 30 октября 2023 года В.В. Мишарин продолжает исполнять свои обязанности", - добавили в Союзе.

"Золотая маска" учреждена в 1993 году как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта, мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов.