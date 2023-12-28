Студия театрального искусства покажет спектакль "Брехт. Швейк. Вторая Мировая"

Показы пройдут 28, 29, 30 декабря

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Московский драматический театр "Студия театрального искусства" (СТИ) под руководством Сергея Женовача представляет премьеру спектакля Уланбека Баялиева "Брехт. Швейк. Вторая Мировая". Показы пройдут 28, 29, 30 декабря, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Это будет первая премьера 19-го, предъюбилейного сезона СТИ, объявленного "Сезоном учеников", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что спектакль Баялиева включил сцены в восьми картинах и восьми зонгах. "Для меня большая честь приглашение Сергея Васильевича Женовача сочинить историю для СТИ. Это наш общий дом, наша история, наша мечта о театре. Волнительно. Ответственно. Верю, что будет интересно", - привели в пресс-службе слова режиссера.

Перед премьерой Баялиев сформулировал главную идею своего спектакля. "Брехт в Швейке позволяет человеку быть маленьким и при этом делать большое дело. Большое ведь складывается из малого. Еще это история о том, что мир устроен плохо, но надо жить. И жить надо с улыбкой", - сказал ТАСС режиссер.

Вместе с ним над постановкой работали художник Евгения Шутина, художник по свету Дамир Исмагилов, композиторы Иван Волков и Никита Исаченков.

В спектакле заняты Никита Исаченков, Сергей Аброскин, Татьяна Волкова, Виктория Воробьева, Лев Коткин, Эдуард Миллер, Александр Николаев, Сергей Пирняк, Александр Прошин, Анна Рудь, Александр Суворов, Тарас Шевченко.