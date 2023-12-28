Музею на Алтае в 2024 году передадут рукописи, личные фотографии и книги Николая Рериха

Вещи находятся в личной коллекции российского историка-востоковеда, заведующего отделом наследия Рерихов Музея Востока в Москве Владимир Росов

БАРНАУЛ, 28 декабря. /ТАСС/. Рукописи, архивные документы, графику, книги и фотографии, принадлежавшие художнику, философу и общественному деятелю Николаю Рериху, передадут в Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая в 2024 году. Об этом ТАСС сообщил директор музея Игорь Коротков.

"Пока что эти вещи находятся в частном владении. <…> Подразумевается, что это будут, конечно, письменные источники - рукописи, фотографии семьи и ближнего круга Рериха. Я надеюсь, что там будут и книжные издания - периодические и книги. И конечно, личные вещи семьи Рерихов: статуэтки, пепельницы или ручка, нож для разрезания бумаги или пресс-папье", - сообщил он.

По его словам, такой подарок будет сделан в рамках года 150-летия со дня рождения Николая Рериха. Подаренные предметы дополнят экспозицию музея. Передать все это из личной коллекции планирует российский историк-востоковед, заведующий отделом наследия Рерихов Музея Востока в Москве Владимир Росов.

"Следующий год фактически год Рериха на Алтае. Составлена обширная программа, которая уже реализуется. На 2024 год запланировано более 20 мероприятий", - добавил директор музея.

Также в Алтайский край в апреле следующего года впервые будут привезены подлинные картины Рериха. Их планируется выставить в Барнауле к 150-летнему юбилею российского художника. Зрители смогут увидеть 92 произведения искусства. Также анонсирована и большая научно-практическая конференция, филармоническая программа, пленэры алтайских художников, выставка картин учеников Рериха и другие мероприятия.