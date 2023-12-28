В России снимут 13 фильмов про школу и педагогов

Они будут направлены на популяризацию профессии учителя, сообщила министр культуры Ольга Любимова

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Свыше 10 фильмов про школу и педагогов, направленных на популяризацию профессии учителя, снимут в России. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова на церемонии закрытия Года педагога и наставника на Международной выставке-форуме "Россия".

"Будет сниматься 13 новых фильмов. Будем волноваться и стараться, чтобы вам они понравились, чтобы вы пришли туда со своим классом, чтобы вам хотелось приходить вместе со своим классом", - сказала она, обращаясь к учителям.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Минкультуры РФ, это художественные, документальные и анимационные фильмы.

Министр поблагодарила педагогов за их труд и пожелала им сил и здоровья, отметив, что впереди много важных общих дел.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.