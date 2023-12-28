Голикова сообщила, что на российском рынке представлена кинопродукция 60 стран

По словам вице-премьера, начало 2024 года ознаменуется "блестящими релизами" отечественного производства

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Кинопродукция из 60 стран представлена на российском рынке, сообщила вице-премьер РФ, председатель попечительского совета Фонда кино Татьяна Голикова на пресс-конференции в ТАСС.

"Конечно, у нас на рынке остались дружественные страны, да и недружественные тоже работают. Но кинопродукция присутствует из 60 стран, которая тоже пользуется определенным интересом наших зрителей, и это кино посещается", - сказала она.

При этом вице-премьер отметила, что начало 2024 года ознаменуется "блестящими релизами" отечественного производства. В их числе фильмы "Холоп 2", "Бременские музыканты", "Мастер и Маргарита", "Воздух", а также "Лед 3".