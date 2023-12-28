Фонд кино запустил конкурс посвященных спецоперации сценариев

Стать участником программы может любой человек, который завершил обучение за последние 10 лет и получил образование в области кинодраматургии

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Фонд кино объявил о запуске дополнительного конкурса по стипендиальной программе "Автор". Конкурс направлен на создание сценариев, посвященных событиям специальной военной операции, сообщил исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов.

"Фонд кино объявил о запуске дополнительного конкурса в рамках программы "Автор", направленного на создание сценариев, посвященных событиям, разворачивающимся на территории новых субъектов Российской Федерации <...> и посвященных событиям, происходившим в рамках специальной военной операции", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС, посвященной подведению итогов года в российской киноиндустрии.

Стипендиаты, принимающие участие в программе "Автор", смогут получать по 150 тыс. рублей ежемесячно в течение одного календарного года на создание киносценария. Стать участником программы может любой человек, который завершил обучение за последние 10 лет и получил образование в области кинодраматургии. Законченный сценарий может быть приобретен только российской кинокомпанией.