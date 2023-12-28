Любимова: аудитория российских фильмов в 2023 году составила более 90 млн зрителей

Она выросла более чем в два раза по сравнению с 2021 годом, добавила глава Минкультуры

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Аудитория российских фильмов в кинотеатрах в 2023 году выросла более чем в два раза по сравнению с 2021 годом и составила более 90 млн зрителей, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова на пресс-конференции ТАСС, посвященной подведению итогов года в российской киноиндустрии.

"Увеличение посещаемости российских фильмов более чем в два раза: 2021 год - это 37,5 млн зрителей, 2023 - более 90 млн зрителей", - сказала министр.

По ее словам, перед отраслью и министерством стояла задача - удержать долю национальных фильмов на уровне 30%. "Совокупность сборов российского кино должна была быть до 13 млрд рублей. Теперь мы фиксируем долю национального проекта не 30, а 70%, а совокупные сборы не 13, а 28 млрд", - отметила она.

Любимова добавила, что в 2021 году в России числилось 2179 кинотеатров, а в 2023 году насчитывается 2278 кинотеатров и почти 6 тыс. кинозалов.