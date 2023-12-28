В Екатеринбурге в 2025 году откроется реконструированное здание кинотеатра "Колизей"

В фойе здания создадут постоянно действующее общественное пространство по типу коворкинга с театральным буфетом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Реконструкция здания бывшего кинотеатра "Колизей" в Екатеринбурге завершится в 2025 году, научно-проектная документация готова, работы начнутся в 2024 году. Об этом сообщил начальник управления культуры города Илья Марков на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС.

"Мы завершили подготовку научно-проектной документации, и в следующем году начнется реконструкция этого уникального исторического здания, но с сохранением функции открытого театрального центра. <…> Завершится все в 2025 году", - сказал Марков.

Он отметил, что в здании появится большой хореографический центр. При этом "Колизей" станет полифункциональным. На расширенной главной сцене театра будут ставить проекты разных форматов: музыкальные, хореографические, драматические, детские и другие. Сцену оснастят современными технологическими решениями - подвесными механизмами, проекторами, светом, звуком и другим.

Также Марков сообщил, что в фойе здания создадут постоянно действующее общественное пространство по типу коворкинга с театральным буфетом.

Кинотеатр "Колизей" находится в центре Екатеринбурга. Здание построено в 1847 году для городского театра, с 1912 года в нем велись кинопоказы. Сейчас они приостановлены.