Академический оркестр Петербургской филармонии встретит Новый год в Китае

Турне начнется выступлением в Оперном театре города Чжухай

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Академический симфонический оркестр Филармонии имени Дмитрия Шостаковича встретит Новый год в Китае. С 29 декабря по 5 января коллектив даст пять концертов в городах этой страны, сообщили в пресс-службе концертной организации.

"Это будут первые зарубежные гастроли оркестра за минувшие три года. Под управлением дирижера Димитриса Ботиниса прозвучат программы из сочинений Петра Чайковского и Сергея Прокофьева", - рассказали в пресс-службе.

Турне начнется выступлением в Оперном театре города Чжухай. Затем последуют концерты в Гуанчжоу, Ухане и Сиане - одной из четырех Великих древних столиц Китая. Тур завершится концертом в Центре культуры и искусства Фучжоу.

Академический симфонический оркестр Петербургской филармонии наиболее известен как коллектив, осуществивший в августе 1942 года легендарную блокадную премьеру Седьмой ("Ленинградской") симфонии Дмитрия Шостаковича, посвященной защитникам города от фашистского нашествия. Ныне наряду с Заслуженным коллективом России он входит в состав Петербургской филармонии.

Гастрольный тур был первоначально запланирован на сезон 2021-2022, но из-за пандемии его сроки дважды переносились.

Димитрис Ботинис - один из самых ярких российских дирижеров нового поколения, возглавляющий ныне Новосибирский академический симфонический оркестр.