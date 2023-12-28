Актер Бурак Озчивит приедет в Россию для участия в концерте в феврале

В ходе мероприятия он расскажет о своем опыте работы в сериалах и поделится историями, связанными со съемками мировых блокбастеров

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Турецкий актер Бурак Озчивит, известный по ролям в сериалах "Великолепный век", "Черная любовь" и "Основание: Осман", приедет в Россию для участия в киноконцертах "Музыка турецких сериалов". Мероприятия состоятся 20 февраля в Crocus City Hall и 21 февраля в БКЗ "Октябрьский", сообщила ТАСС пресс-служба проекта.

"Звезда турецких сериалов Бурак Озчивит выступит в России. Секс-символ Турции станет особым гостем киноконцерта "Музыка турецких сериалов", которую представят 20 февраля в Crocus City Hall (Москва). В Санкт-Петербурге программа состоится 21 февраля в БКЗ "Октябрьский", где музыку исполнит Эстрадно-симфонический оркестр Санкт-Петербурга, за дирижерским пультом - Андрей Медведев. Для особых поклонников творчества Озчивита в обоих городах будет организована фан-встреча сразу после концерта, на которой можно будет взять автограф у артиста и сфотографироваться со звездой. Билеты на фан-встречу будут продаваться отдельно", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, в ходе столичного мероприятия актер расскажет о своем опыте работы в сериалах, поделится историями, связанными со съемками мировых блокбастеров, и ответит на вопросы телеведущего Вячеслава Макарова, знакомого российской публике по участию в телевизионных проектах "Маска" и "Аватар". Помимо музыки из сериалов с участием Бурака, также прозвучат композиции из сериалов "Постучись в мою дверь", "Зимородок", "Правосудие", "Ветреный" и других.