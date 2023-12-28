В Пскове на выставке впервые представили рисунки европейских послов XVII века

Также на имеются изображения сухопутных и водных транспортных средств, использовавшихся купцами и путешественниками в русско-ливонском пограничье в XVII веке

ПСКОВ, 28 декабря. /ТАСС/. Сотрудники федерального Псковского музея-заповедника создали и открыли выставку артефактов XVII века, рассказывающих об истории Псково-Печорского монастыря и города Печоры. В экспозиции представлены рисунки шведских, немецких и нидерландских послов того времени, а также древние иконы и купеческие разговорники, сообщила ТАСС генеральный директор музея Светлана Мельникова.

"Сегодня мы открыли уникальную выставку "Печоры на торговых путях и культурных маршрутах XVII века". Здесь впервые представлены копии гравюр и рисунков с видами ливонских городов - торговых партнеров купечества Псковской земли: Риги, Дерпта, Ревеля, Нарвы и Ивангорода. Можно увидеть также фрагменты немецко-русских и русско-голландских разговорников: в XVI-XVII веках иностранцами были созданы пособия для изучения обиходного русского языка. Авторы разговорников использовали латинский алфавит для транскрипции русских слов", - сказала собеседница агентства.

На выставке представлены также изображения сухопутных и водных транспортных средств, использовавшихся купцами и путешественниками в русско-ливонском пограничье в XVII веке. "В те времена при передвижении по водным артериям, как правило, использовались речные транспортные суда - малые и большие ладьи, байдаки и насады", - рассказала собеседница агентства.

Экспозиция о Псково-Печерском монастыре

Часть артефактов выставки посвящена истории Псково-Печерского Свято-Успенского монастыря, который является одним из древнейших и самых крупных в России мужских монастырей. Здесь представлены копии редких изображений обители, помещенные на иконах из фондов Псковского музея-заповедника. В их числе "Видение старца Дорофея" или "икона Жиглевича", "Сретение Богоматери" из часовни Владычного креста.

Кроме того, здесь представлены фрагменты Синодика дьяка Федора Торопова, датируемого серединой XVII века и представляющий собой литературный сборник. "Сюжетные особенности данных статей, произведений, зачастую уходят на второй план, сменяясь эсхатологическими размышлениями. В свою очередь это подкрепляет сюжет авторскими назиданиями. Таким образом, общая сюжетная композиция указывает своему читателю путь к "спасению души". Для этой же цели в общем сюжете, персонажи четко разграничиваются на грешников и праведников, где первым уготованы адские муки, а последним спасение в раю", - уточнила собеседница агентства.

По ее словам, наиболее интересными широкому кругу посетителей будут 87 цветных иллюстраций к тексту Синодика. Более детально их можно рассмотреть при помощи специальной информационной панели, где размещены цифровые копии оригинальных миниатюр.

Старинные рисунки европейских послов

Особое значение, по оценке научных сотрудников музея, представляют собой графические изображения и альбомы, созданные представителями европейских посольских делегаций, посещавших Россию в XVII веке. Среди экспонатов - альбом немецкого дипломата Августина Мейерберга, который возглавлял посольскую миссию императора Леопольда к царю Алексею Михайловичу. В 1661 году делегация въехала в Россию через Печоры и проследовала через Псков в Москву.

"В штате посольства было два художника. В альбом путешествия вошло 205 рисунков. На них зафиксированы уникальные архитектурные объекты и картины быта Ливонии и Московского царства середины XVII века. Печорские реалии запечатлены на двух рисунках. Автором этих изображений является Иоганн Рудольф Штурн. Глазами художника мы можем увидеть сами Печоры, Псково-Печерский монастырь и его монахов", - рассказала Мельникова.

Еще один экспонат - рисунок Николааса Витсена, который являлся участником нидерландского посольства к царю Алексею Михайловичу и находился в Московском царстве с декабря 1664 года по июнь 1665 года. "Витсен во время поездки вел дневник и делал рисунки, которые должны были иллюстрировать текст. Один из рисунков показывает уникальные укрепления Псково-Печерского монастыря. Уникальным графическим источником является рисунок Снетогорского монастыря, выполненный с противоположного берега реки Великой", - пояснила собеседница агентства.

Вид Печерского монастыря представлен и на рисунках Эрика Пальмквиста, шведского военного инженера. Он участвовал в дипломатической миссии, которая была направлена для заключения оборонительного и наступательного союза против Турции.