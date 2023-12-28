"Закрытый показ" с Александром Гордоном вернется в эфир Первого канала 20 января

Последние выпуски ток-шоу вышли в эфир в ноябре 2021 года

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Первый канал покажет новый выпуск ток-шоу "Закрытый показ" с Александром Гордоном 20 января. Об этом сообщили в пресс-службе вещателя.

"Александр Гордон и гости его ток-шоу посмотрят и обсудят новый фильм на Первом канале 20 января в 23:00", - сообщили в пресс-службе.

"Закрытый показ" - ток-шоу с обсуждением кинофильмов. Программа выходит на Первом канале с 2005 года с перерывами, в ноябре 2021 года в эфир вышли последние выпуски.

Ранее о том, что Первый канал возвращает в эфир "Закрытый показ", сообщали ТАСС в пресс-службе вещателя.