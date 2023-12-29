МАМТ проведет концерт к 165-летию Немировича-Данченко

Сюжетом вечера станут судьбы героинь музыкальных спектаклей, поставленных режиссером и основателем театра

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Московский академический музыкальный театр (МАМТ) имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко проведет в пятницу концерт в честь 165-летия со дня рождения Владимира Ивановича Немировича-Данченко, одного из основателей своего театра, выдающегося режиссера, реформатора и театрального деятеля.

"К памятной дате оперная труппа театра подготовила концерт "Лизистрата и другие героини В. И. Немировича-Данченко", в программу которого вошли сцены из произведений репертуара музыкальной студии Московского художественного театра и Музыкального театра им. В. И. Немировича-Данченко. Их жанровый диапазон необычайно широк: здесь и оперетта ("Дочь Анго" Шарля Лекока, "Перикола" и "Прекрасная Елена" Жака Оффенбаха), и музыкальная комедия ("Лизистрата" Аристофана с музыкой Рейнгольда Глиэра), и сочинения советских и зарубежных композиторов XX века, в числе которых, в частности, "Девушка из предместья" Мануэля де Фальи, "Тихий Дон" Ивана Дзержинского и "В бурю" Тихона Хренникова ", - рассказали в пресс-службе МАМТ.

Отмечается, что номера из классических опер - "Травиаты" и "Кармен" - прозвучат именно в тех переводах, которые специально для своих постановок заказывал Немирович-Данченко.

Также на концерте будут представлены архивные записи фрагментов из оперетты Робера Планкетта "Корневильские колокола" с участием Надежды Кемарской и оперы Дмитрия Шостаковича "Катерина Измайлова" ("Леди Макбет Мценского уезда") с Анной Тулубьевой в главной роли.

В пресс-службе уточнили, что сквозным сюжетом вечера станут судьбы героинь музыкальных спектаклей, поставленных Немировичем-Данченко: Лизистраты, Периколы, Карменситы, Катерины, Виолетты и других.

Произведения исполнят солисты оперной труппы МАМТ, среди которых Екатерина Лукаш, Наталья Мурадымова, Полина Шароварова, Станислав Ли, Евгения Афанасьева, Кирилл Матвеев и другие.